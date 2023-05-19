Перевозки в рамках предоставления услуги «грузовой экспресс» на СКЖД выросли втрое в январе-апреле

В январе-апреле текущего года в рамках предоставления услуги «грузовой экспресс» на Северо-Кавказской железной дороге отправлено более 180 тыс. тонн различных грузов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД Фото: представлено пресс-службой РЖД

За 4 месяца со станций СКЖД отправлено 105 «экспрессов», в составе которых в общей сложности было более 2,6 тыс. вагонов. Они курсировали на направлениях Невинномысская – Белореченская, Кизилюрт – Астрахань-2, Кутум (Астрахань), Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск), Батарейная (Иркутск), Первая Речка (Владивосток), Находка, Расшеватка – Новороссийск, Светлоград - Новороссийск.

Этими поездами перевезены продовольственные товары, зерно, сахар, продукты перемола, комбикорма, строительные грузы, металлоконструкции, автомобили, бумага, лесные грузы.

Напомним, что услуга «грузовой экспресс» заключается в резервировании вагономест в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"