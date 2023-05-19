Фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 11 июня

Пятый фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в пакгаузах в Нижнем Новгороде со 2 по 11 июня. В программе девять концертов, сообщили в АНО «Центр 800».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фестиваль откроется 2 июня оперным концертом «Барокко-Гала». Играть будет оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера Нижегородского театра оперы Дмитрия Синьковского. Солисты исполнят произведения Генделя, Кальдары, Вивальди и других композиторов.

«Фестиваль, прежде всего, просветительский, в нем объединяются солисты и музыканты международного уровня, а программа составлена таким образом, чтобы показать разнообразие классической музыки для слушателей разных возрастов и вкусов. В этом году нижегородцев и гостей города ожидает самая масштабная в истории фестиваля программа»,— рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Анастасия Еремина