Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит апелляционную жалобу Тимура Бекмансурова

В четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поступила жалоба на приговор Тимуру Бекмансурову, осужденному к пожизненному лишению свободы за нападение на Пермский университет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Приговор Пермского краевого суда обжаловали прокурор, осужденный и его защитник. Дело зарегистрировано и передано судье. Дата рассмотрения пока не назначена», — говорится в сообщении.

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории университета 20 сентября 2021 года. В результате погибли шесть человек и 47 получили ранения. Стрелка нейтрализовал сотрудник ДПС Константин Калинин. Из-за ранений Тимуру Бекмансурову ампутировали часть ноги, экспертиза признала его инвалидом третьей группы. В апреле суд назначил новую медицинскую экспертизу степени инвалидности осужденного.

Владимир Зубарев