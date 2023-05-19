Ростовская область вошла в пятерку регионов по развитию трансплантологии

Глава Национального центра трансплантологии Сергей Готье заявил, что Ростовская область занимает пятое место в сфере трансплантологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Ростовской области начали проводить операции по пересадке органов в 2013 году. Сначала этим направлением занималось всего одно учреждение, за десять лет к нему прибавилось еще 24. Число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь, выросло с 1 тыс. до 20 тыс. человек в год. Проведено почти 500 операций по пересадке органов.

«Перспективы развития в этом направлении хорошие. Наш приоритет — развитие на Дону детской трансплантологии»,— отметил губернатор Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина