В Красноярском крае прокурор оспаривает предоставление земли конно-спортивному клубу

Прокурор Красноярского края обратился в арбитражный с требованием признать недействительным договор аренды земельного участка с конно-спортивным клубом «Кураж». Ответчиками кроме самого клуба выступают администрация поселка Емельяново и подконтрольное ей муниципальное управление по земельно-имущественным отношениям.

По данным пресс-службы арбитражного суда Красноярского края, в иске прокурор указал, что администрация и клуб заключили договор аренды участка площадью около 27 га без проведения торгов. Представитель надзорного ведомства считает, что площадь участка превышает максимально допустимый размер, при котором участок можно сдать без торгов. Кроме того, прокурор указал, что участок сельскохозяйственного назначения не может быть предоставлен в границах населенного пункта.

Иск поступил в суд 18 мая вместе с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

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Дарья Решетникова