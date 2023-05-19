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«Все мигранты должны знать русский язык»

Алексей Текслер поручил проработать дополнительные меры для языковой адаптации проживающих на Южном Урале иностранцев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании совета по реализации государственной национальной политики заявил о том, что тема знания русского языка представителями различных диаспор является ключевой для социальной адаптации.

«Коллеги, у нас все мигранты должны знать русский язык, это касается и родителей, а в некоторых случаях и в первую очередь родителей, - сказал глава региона. – Вопросы анклавов, вопросы отсутствия социальной, культурной адаптации, они в основном связаны с тем, что человек на улицу выйти не может, потому что по-русски не говорит».

Алексей Текслер подчеркнул, что дети быстро учат языки, и нужно более активно заняться обучением русскому всех мигрантов. Он поручил «проработать дополнительный комплекс мер» в этом направлении и, «возможно, усовершенствовать программу соотечественников в этой части».

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