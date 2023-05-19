В Перми временно изменится схема движения по ул. Шоссейной

С 20 мая по 31 августа в Перми вводится временная схема организации дорожного движения на участке пересечения ул. 2-й Шоссейной и Папанинцев. Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, движение здесь будет перекрыто в связи с выполнением работ по строительству третьего этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Пермского края Фото: Министерство транспорта Пермского края

Объезд закрытого участка будет осуществляться по временной дороге, расположенной от ул. 2-й Шоссейной до ул. Т. Барамзиной и проходящей вдоль дома №29а по ул. Т. Барамзиной.