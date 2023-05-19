Талибы пригласили «Татнефть» принять участие в добыче нефти в Афганистане

Запрещенное в РФ движение «Талибан» пригласило татарстанскую компанию «Татнефть» принять участие в разработке, добыче, и переработке нефти в Афганистане. С таким приглашением выступил глава Минпромторга страны Нуруддин Азизи, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«На этой встрече господин Азизи предоставил информацию о запасах нефти в Афганистане и пригласил компанию принять участие в разработке, добыче и переработке нефти на своих мощностях», — отмечается в сообщении.

При этом глава «Татнефти» Наиль Магдеев заявил о готовности к практическим действиям в указанном направлении.

Напомним, ранее Афганистан заявлял о намерении подписать соглашение с «Татнефтью» о закупке нефтепродуктов.

"Ъ-Казань"