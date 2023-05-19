В Сочи ежедневно будут проверять обеспечение безопасности на пляжах

В Сочи проводят проверки пляжей на предмет обеспечения общественной безопасности. Особое внимание уделяют организации физической охраны объектов и качеству предоставления договорных услуг охранными предприятиями. Как сообщает пресс-служба мэрии, проверки будут проводиться ежедневно на всем побережье Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В рамках мероприятий проверяются все системы оповещения и видеонаблюдения, исправность средств связи и знаний сотрудников о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций и обнаружении подозрительных предметов. Кроме того, при проверочных мероприятиях оценивается расположение постов охраны.

Всего в Сочи в курортный сезон будут работать более 170 пляжей. У каждого из них должен быть информационный стенд со схемой эвакуации и контактными телефонами правоохранительных органов. Также пользователям рекомендуют размещать наглядную информацию о действиях при обнаружении подозрительных предметов.

Татьяна Ручкина

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