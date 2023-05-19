28-й тур Российской премьер-лиги начнется матчем «Локомотив»—«Факел» на «РЖД Арене» в субботу. Всего в рамках тура будет сыграно восемь игр, по итогам которых могут определиться обладатели серебра и бронзы. Какие команды, вероятнее всего, наберут очки? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с заместителем генерального директора «Лиги ставок» Александром Егоровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Лучше готовы к дерби армейцы. Красно-белые после зимней паузы умудрились вылететь из Кубка страны, а в чемпионате в десяти матчах одержали всего три победы. ЦСКА же показывает очень стабильную игру: вышел в финал Кубка, в чемпионате с пятого места в турнирной таблице переехал на второе. И с серьезным отрывом лидирует, опережает «Ростов» и «Спартак». И все же букмекеры считают фаворитом в дерби именно «Спартак». Мы видим, как играют армейцы, кто-то даже говорит, что это команда без слабых мест. Почему, на ваш взгляд, преимущество «Спартака» все-таки в коэффициентах?

— Да, действительно, ЦСКА подходит, наверное, лучше в игровом состоянии, чем «Спартак», к этому матчу. Поэтому справедливый вопрос: а почему же не ЦСКА фаворит? Ответ в том, что матч состоится на домашнем стадионе «Спартака». И 5% вероятности перевеса дают преимущество «Спартаку». Мы смотрим статистику последних игр обеих команд, в том числе друг с другом, и именно эти данные, где «Спартак» не проигрывает ЦСКА на своем поле, позволяют говорить о таком небольшом перевесе в пользу красно-белых. Выражается это и в коэффициентах: 2,55 на победу «Спартака» и 2,85 на победу ЦСКА. 50% ставок приходятся на победу красно-белых и 40% на победу ЦСКА.

— А что касается результативности матча, каким он будет? С точки зрения цифр букмекеры знают все.

— Я бы так не сказал, но букмекеры умеют анализировать и конвертировать свой анализ и прогнозы в соответствующие цифры вероятности. Если мы посмотрим на базовый тотал 2,5 мяча в этом матче, то вероятнее, что будет забито три и более мяча, с коэффициентом 1,68. Действительно, мы вправе ждать результативный, интересный и зрелищный матч. Дополнительно хочется обратить внимание на ту же статистику: ЦСКА в последних своих пяти матчах первым забивал, выигрывал в первом тайме. У «Спартака» же диаметрально противоположная статистика: он пропускал в первом тайме и проигрывал его. Может быть тяжело выбрать победителя по итогам всего матча, матч может закончиться вничью, поэтому я бы обратил внимание на ставки по итогам первого тайма. Так, победу ЦСКА мы котируем за 3,3, а первый гол ЦСКА в первом тайме — за 2,65. Обращаю внимание болельщиков на такие интересные исходы.

— Что касается ставок на тех ребят, которые будут забивать, есть что-то интересное? Может быть, Квинси Промес, Федор Чалов?

— «Лига ставок» всегда готовит самую широкую и эксклюзивную линию, особенно это касается Российской премьер-лиги. Наверное, самые результативные и яркие игроки в обеих командах — это, действительно, Промес и Чалов. И мы предлагаем линию их противостояния, своеобразную заочную дуэль. Фаворит в ней Промес, наверное, за счет того, что он и в чемпионате более результативен, и в матче на домашнем поле. На его гол можно поставить за 3,5, а на гол Чалова с коэффициентом 3,7. Также можно просто сделать ставку на то, что забьет отдельный игрок, будь то тот же Чалов или Промес, или можно поставить на то, что забьют сразу два игрока. Если кто-то из болельщиков считает, что и Промес, и Чалов забьют одновременно в этом матче, то тут уже коэффициент 7 — хорошая ставка. Если будут одновременно забивать Александр Соболев и Чалов, коэффициент уже 7,5 и так далее. Также возможны варианты, если игрок, вышедший на замену, забьет, автогол, гол ногой — очень широкая линия, смотрите, выбирайте.

— Когда речь идет о РПЛ, мы постоянно обсуждаем судейство. Арбитром в этой игре будет Сергей Карасев. В этой связи можно на что-нибудь посмотреть — красная карточка, может быть, пенальти?

— Уже второй матч в сезоне «Спартака» и ЦСКА он будет обслуживать. Если не ошибаюсь, в первом матче было показано восемь желтых карточек, до пенальти дело не дошло, до удалений тоже, но вполне могло быть. Высока вероятность, что это произойдет. На то, что пенальти не будет, можно поставить за 1,72, на то, что будет, за 2,05, и это тоже очень хороший коэффициент. А на удаление игрока можно поставить с коэффициентом 2,75.

— Есть еще южное дерби «Краснодар»—«Ростов». А если учесть, что команда Валерия Карпина претендует на медали, то встречу эту проходной никак не назовешь. В субботу пройдет московское дерби «Торпедо»—«Динамо», а также «газовое» дерби «Оренбург»—«Зенит» — так болельщики называют встречу команд после того, как «Газпром» начал складывать деньги еще и в «Оренбург». И нельзя забывать про игру «Ахмат»—«Химки». Давайте начнем с игры «Краснодар»—«Ростов». Я посмотрел букмекерскую линию и как-то даже немножко расстроился. Совсем перестали в команду Карпина верить букмекеры. Разброс в коэффициентах почти двукратный в пользу «Краснодара». Почему так?

— Да, действительно, линия двигается в пользу «Краснодара», если можно так сказать. Это связано с тем, что болельщики дружно и массово ставят на победу «Краснодара» в этом матче. 75% ставок приходится на победу «быков», в то время как на победу «Ростова» только 15% ставок. Поэтому вот такая линия. Если еще вчера победа «Краснодара» котировалась за 2,17, то сегодня за 1,99, а победа «Ростова» — за 3,65. Игра пройдет в Краснодаре. И по большому счету команды, конечно, достаточно разные, что мы увидели на примере матча Кубка, где сильнейший вывелся только по итогам серии пенальти. Но не будем забывать и первый матч в рамках чемпионата в Ростове, где команда Карпина сделала красивый камбэк. Поэтому для «Краснодара» будет важно обозначить свое преимущество над своими соседями, скажем так.

— Мне кажется, что турнирная мотивация в футболе главная. И я бы присмотрелся к очень высокому, классному коэффициенту в «Лиге ставок» на победу «Ростова» — слишком нужны команде эти самые очки. А «Краснодар» играл на этой неделе матч в Кубке России, так что возможна ротация состава и так далее. На что еще стоит обратить внимание?

— Пари на победу «Ростова» хорошее, безусловно, и коэффициент тоже — 3,65. Тут, на самом деле, можно попытать счастья с прогнозированием точного счета. Например, на то, что матч закончится вничью со счетом 1:1, что вполне вероятно, можно поставить с коэффициентом 7,2, на счет 2:2, что тоже нельзя исключать, с коэффициентом 13.

— Если переходить к «Ахмату», то это команда очень любопытная, она сейчас на подъеме. Есть шанс, что она всерьез ворвется в последних турах и возьмет призы?

— Шансы остаются математически, но мы, честно говоря, так серьезно это не рассматриваем. В ближайшем матче соперник у «Ахмата» «Химки» — команда достаточно проходимая, скажем так, для текущего «Ахмата», особенно после феерической победы над «Динамо» в последнем туре. 80% ставок при этом приходится на победу «Ахмата» с коэффициентом 1,6. Давайте также вспомним, как «Ахмат» много забивает последнее время. В связи с этим я бы обратил внимание на такое пари — мягкая фора в пользу «Ахмата» минус 2. То есть если «Ахмат» выиграет три и более мяча, то ставка будет рассчитана с выигрышным коэффициентом 3,55, если же «Ахмат» выиграет ровно два мяча, то будет возврат.

— На ваш взгляд, как будет выглядеть первая тройка после завершения чемпионата — у кого серебро, у кого бронза?

— Я считаю, что вторым будет ЦСКА, а третьим — «Ростов».