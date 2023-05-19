Осужденному пожизненно экс-милиционеру из Петербурга вынесли новый приговор

Петербургский суд вынес новый приговор бывшему милиционеру Олегу Тену, отбывающему пожизненный срок за двойное убийство. Он сознался в еще одном убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

Ночью 6 августа 2004 года у станции метро «Пионерская» он предложил девушке 1985 года подвезти ее. По версии следствия, по пути между ними случился конфликт, из-за чего он решил убить попутчицу. В итоге на улице Софьи Ковалевской Олег Тен напал на девушку, нанес ей 13 ударов ножом, отрезал грудь и скрылся с места преступления.

Вина Тена в ходе расследования была доказана. Ему назначили 12,5 лет к пожизненному сроку.

Напомним, что он был пойман в 2006 году по подозрению в двух убийствах. В 2005 году он перерезал горло разбитой бутылкой в лифте 24-летней работнице счетной палаты Ленобласти, а через несколько месяцев зарезал 21-летнюю попутчицу.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте