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В Ярославской области заведующую детсадом осудили за взятку

Заведующая детским садом в Угличе Елена Хабова признана виновной за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Деньги

Деньги

Фото: Антон Голицын

Деньги

Фото: Антон Голицын

По версии следствия заведующая детским садом получила деньги от коммерческой организации.

«В период с июня 2017 года по сентябрь 2020 года получила от коммерческой организации взятку в виде денег в размере 213 тыс. руб. за заключение с данной организацией договоров на поставку различных товаров в дошкольное образовательное учреждение»,— рассказали в пресс-службе суда.

Свою вину в ходе судебного процесса женщина отрицала. 19 мая Угличский районный суд признал ее виновной в получении взятки и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов

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