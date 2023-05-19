Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор мужчине, попытавшемуся скормить свиньям тело жертвы

Верховный суд Удмуртии изменил приговор 39-летнему жителю Можгинского района, которого ранее признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, суд первой инстанции приговорил его к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

В частности, в августе 2022 года мужчина употреблял алкоголь в компании знакомых, среди которых был и потерпевший. Мужчина два раза выстрелил в него из пневматической винтовки, после чего не допустил врача скорой помощи до пострадавшего. Вместо этого обвиняемый обмотал кусок электрического кабеля вокруг его шеи и задушил.

Затем мужчина вывез убитого на свиноферму знакомого, чтобы скормить тело животным. Получив отказ, он оставил погибшего в лесополосе Можгинского района, где через две недели его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Государственный обвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловал. Верховный суд Удмуртии согласился с доводами обвинителя и назначил осужденному 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.