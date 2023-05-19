Пермская дума рассмотрит проект решения о лишении полномочий депутатов за прогулы

Комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту внес на рассмотрение депутатов проект решения «О внесении изменений в Устав Перми». Документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий депутата думы. Предлагается лишать полномочий депутатов, отсутствовавших без уважительных причин на всех заседаниях думы в течение полугода. Дата предполагаемого рассмотрения документа на заседании Пермской думы в проекте решения не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас устав Перми позволяет досрочно лишить полномочий депутата Пермской думы в случае его смерти, отставки по собственному желанию, обвинительного приговора суда, признания судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Также полномочий может лишиться депутат, уехавший из России на постоянное место жительства.