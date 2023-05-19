НОВАТЭК после долгого перерыва вновь вышел на российский рынок облигаций, установив сразу два рекорда — зафиксирован минимальный уровень ставки купона и спред к ОФЗ среди всех размещений в этом году на сопоставимый срок. Об этом рассказал исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Руденко. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Россельхозбанк. НОВАТЭК закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом 30 млрд руб. на срок три года по ставке купона 9,10% годовых. Выпуск был встречен высоким интересом со стороны инвесторов. Объем спроса на пике книги составил 80 млрд руб.

Абоненты «МегаФона» теперь могут пользоваться сервисами «Яндекса» за границей без ограничений, то есть не расходуя при этом пакет интернета в роуминге. «Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно — пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса»,— отметил коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев. Предложение доступно на всех тарифах. При въезде в страну абоненты будут получать СМС-оповещение о том, какие сервисы «Яндекса» доступны на территории этого государства. Посмотреть эту информацию можно также на сайте «МегаФона».

Компания Walt Disney отказалась строить офисный комплекс во Флориде, на который собиралась выделить почти $1 млрд. Руководство объяснило сотрудникам, что на решение повлияли меняющиеся условия ведения бизнеса. Офис был рассчитан на 2 тыс. рабочих мест. Планы пришлось скорректировать на фоне споров с губернатором Роном Десантисом, который, по данным прессы, на следующей неделе объявит о своем участии в президентских выборах.