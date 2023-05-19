Размер премии имени Юлаева в Башкирии вырос до 1 млн рублей

С 2024 года государственные премии Башкирии имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры будут присуждаться ежегодно и составят 1 млн руб., следует из указа главы республики от 18 мая. Общий годовой фонд запланирован в пределах 3 млн руб.

Ранее премии присуждались раз в два года и составляли 500 тыс. руб. Они вручаются «за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру» республики.

Майя Иванова

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