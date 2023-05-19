КамАЗ намерен запустить коммерческое движение беспилотных тягачей в июне

КамАЗ в июне планирует запустить по автодороге М-11 коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей. Об этом в рамках форума KazanForum заявил главный конструктор инновационных автомобилей – руководитель службы компании Сергей Назаренко.

По его словам, беспилотные тягачи займутся перевозкой грузов между Москвой и Санкт-Петербургом. Само предприятие включено в проект «Маяк: беспилотные транспортные коридоры».

«Мы менее, чем через, месяц запустим движение по трассе М-11. Территория беспилотных перевозок будет расширена. Следующая на очереди трасса М-12», — отметил господин Назаренко.

Он добавил, что сначала по трассе будут курсировать 5-6 машин. После этого их число увеличится до десятков и сотен.

"Ъ-Казань"