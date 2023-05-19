В Нижнем Тагиле приостановят движение трамваев в центре города

В Нижнем Тагиле 21 мая будет приостановлено движение трамваев на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе МУП «Тагильский трамвай». Ограничение с 07:00 до 15:00 будет введено из-за проведения городского забега ЕВРАЗа «Дай пять».

Трамвайные маршруты №8 и №12 будут курсировать до остановки «Отделение дороги». Интервал движения трамвая №8 — 30-38 минут, трамвая №12 — 17-18 минут. По окончании забега движение будет осуществляться по всем маршрутам по расписанию выходного дня. Также во время мероприятия будет запрещена продажа алкоголя в магазинах и ресторанах в периметре улиц забега.

По данным Telegram-канала «Все новости Нижнего Тагила», ограничения распространяются на участки города:

• пр. Ленина (от дома №1 до ул. Октябрьской революции);

• пр. Мира (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

• пр. Строителей (от ул. Октябрьской революции до ул. Пархоменко);

• ул. Пархоменко (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

• ул. Вязовская (от пр. Ленина до ул. Карла Маркса);

• ул. Первомайская (от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова);

• ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до ул. Уральская);

• ул. Огаркова (от ул. Карла Маркса до ул. Уральская).

С 22:00 20 мая и до окончания забега будет запрещена парковка на участках пр. Ленина (от ул. Огаркова до пр. Мира); пр. Мира (от пр. Ленина до пр. Строителей); пр. Строителей (от пр. Мира до ул. Пархоменко); ул. Пархоменко (от пр. Ленина до ул. Горошникова).

Забег «Дай пять» — спортивный праздник при поддержке ЕВРАЗа пройдет в Нижнем Тагиле в девятый раз. Каждый участник вносит от 100 руб., а ЕВРАЗ удвоит собранную сумму. Деньги вложат в развитие адаптивных видов спорта в Нижнем Тагиле и Качканаре. Начало детского забега в 11:00, взрослые стартуют в 11:30.

Полина Хабарова

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