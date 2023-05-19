Житель Подмосковья организовал нарколабораторию в ярославской глубинке

В Пошехонском районе Ярославской области ликвидирована нарколаборатория, изъято более 40 кг синтетических наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые наркотики

Фото: Ярославское УФСБ Изъятые наркотики

Фото: Ярославское УФСБ

Как считают в УФСБ, организатором нарколаборатории был житель города Красногорска Московской области. В октябре 2022 года он купил землю в Пошехонском районе.

«Подозреваемый приобрел участок и необходимое для незаконного производства наркотических средств оборудование, после чего организовал деятельность нарколаборатории. На момент задержания обнаружено и изъято более 40 кг наркотического средства и более 5 тонн прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств»,— рассказали в Ярославском управлении ФСБ.

Следственным отделом Ярославского УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Иванов