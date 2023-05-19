Еще одна группа военнослужащих из Удмуртии отправилась в воинские части для службы по контракту

Сегодня, 19 мая, в столице Удмуртии состоялась отправка еще одной группы мужчин в воинские части Вооруженных сил России для заключения контрактов на военную службу. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, проводить бойцов пришли их супруги, родители и друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Отмечается, что пункты отбора по всей стране работают по единым правилам. Рассматриваются в том числе кандидаты, не имеющие российского гражданства, и россияне, в прошлом не проходившие срочную службу. Во время нахождения в учебном центре контрактникам положены выплаты до 45 тыс. руб. в месяц.