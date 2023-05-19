«Норильск авиа» получила от «Ростеха» два вертолета Ми-8АМТ

Авиакомпания «Норильск авиа» (входит в группу «Норникель») получила от холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») два транспортных вертолета Ми-8АМТ. Это предпоследний этап заключенного в 2019 году контракта между компаниями и «Газпромбанк лизингом». Последние два из десяти вертолетов в рамках этого договора норильская авиакомпания должна получить в 2024 году.

Переданные вертолеты, по данным пресс-службы «Вертолетов России», изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе. Заместитель гендиректора холдинга по продажам гражданской вертолетной техники Антон Королев сообщил, что шесть из переданных «Норильск авиа» Ми-8АМТ уже эксплуатируются на полуострове Таймыр, они выполняют задачи на островах Северного ледовитого океана и побережье Карского моря. «Вертолеты задействованы для перевозки пассажиров в отдаленные населенные пункты, в туристических экскурсиях, транспортировке грузов и поисково-спасательных операциях», – сказал он в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2023.

Ми-8АМТ — вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т, оснащен усиленной трансмиссией. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске.

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Дарья Решетникова