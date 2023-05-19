Радислав Гандапас выступит для участников форума недвижимости «Движение» в Сочи

В Городе риелторов на форуме недвижимости «Движение» выступит самый титулованный бизнес-тренер России — Радислав Гандапас, автор книг по лидерству, ораторскому мастерству и лайф-менеджменту.

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Также известны спикеры площадок маркетинг, управление и продажи: Роман Масленников, основатель и директор агентства «Взрывной PR», Артем Павлов, руководитель проекта «Нейромаркетинг» РА Сбермаркетинг, Алсу Галлямова, управляющий партнер «Самолет Плюс» и другие.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 2 июня в Сочи. На нем параллельно будут идти две программы: Город риелторов в «Красной Поляне» (30 мая — 1 июня) и Город девелоперов в «Розе Хутор» (31 мая — 2 июня).

В Городе риелторов будут говорить о передовых трендах отрасли и о том, как работать в новой реальности. Обсудят системный подход к построению компании и будущее рынка риелторских услуг. Делиться с участниками своими знаниями будут:

Радислав Гандапас — самый титулованный бизнес-тренер России, сертифицированный коуч;

Роман Масленников — основатель и директор агентства «Взрыной PR»;

Артем Павлов — руководитель проекта «Нейромаркетинг» РА Сбермаркетинг;

Алсу Галлямова — управляющий партнер Самолет Плюс.

Также выступят такие эксперты, как Иван Дубровин — Agile coach, управляющий партнер компании SсrumTreck, Марсель Габдульманов — директор компании «Этажи Девелопмент», партнер консалтинговой практики компании DeVision, Кирилл Храпов — коммерческий директор группы «Самолет», Роман Тарасенко — основатель маркетингового агентства Romarketing, соучредитель сервиса «Клиентомания», Юлия Бочарникова — директор по маркетингу компании «Этажи». С полным списком спикеров можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, на площадке пройдет заседание Национального совета Российской гильдии риэлторов и торжественное награждение победителей конкурса «Профессиональное признание».

Предусмотрена и дополнительная программа — «Бизнес как спорт», пробежка и бизнес-завтрак с Владимиром Волошиным, спикером форума и управляющим партнером консалтинговой компании Newman Sport, партнером IRONSTAR, ROSA RUN, HACTIVE, GoSup Moscow. Насыщенная развлекательная программа в вечернее время, в которую включены выступления стендап-комиков Виктора Комарова и Павла Дедищева, концерты групп: Фрукты, IOWA и певицы Ёлка.

Стать участником форума недвижимости «Движение» и следить за обновлениями программы можно на сайте.

Справка: Форум недвижимости «Движение» пройдет с 30 мая по 1 июня 2023 года на территории курортов «Роза Хутор» и Красная Поляна. Это деловое событие для застройщиков, производителей и агентов недвижимости, на котором выступают лидеры отрасли: топ-менеджеры девелоперских компаний, архитекторы, банки, власть, сильнейшие бизнес-тренеры страны. Всего порядка 3000 участников и более 100 спикеров. В рамках «Движения» пройдет 15-я федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards. Организатор форума — архитектурно-брендинговая компания DeVision.

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