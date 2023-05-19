Суд смягчил наказание югорчанину, нанесшему удары ножом знакомых за критику СВО

Радужнинский городской суд Югры приговорил к двум годам четырем месяцам колонии общего режима мужчину, который ножом нанес удары двум знакомым за критику ими специальной военной операции РФ на Украине. Жителя Югры признали виновным в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью с применением оружия по п. «в» ч.2 ст. 115, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчины собрались в квартире и выпивали алкоголь. К ссоре привело то, что двое из них стали «в грубой форме высказываться на счет русскоязычного населения и проведения СВО».

В результате обвиняемый взял со стола хозяйственный нож и нанес не менее трех ударов в правую затылочную область головы и удар поясницу одного знакомого, чем причинил ему тяжкие телесные повреждения. Другому подсудимый нанес более пяти ударов в область грудной клетки, левого плеча и левого бедра, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Одним из смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд признал противоправность поведения потерпевших, которые в присутствии подсудимого и еще одного свидетеля «публично дискредитировали использование ВС РФ при проведении специальной военной операции». За свои действия (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) пострадавшие осенью 2022 года были оштрафованы судом по 30 тыс. руб. каждый.

Диана Сунагатуллина

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