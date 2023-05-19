Ночь музеев, Моцарт при свечах и химические катастрофы

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о дореформенной грамматике и созвездиях, концерты для скрипки и арфы, выставки и экскурсии. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

20 мая выставочные пространства города присоединятся к акции «Ночь музеев». С 16:00 большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно.

В Арсенале расскажут об истории его строительства и создании музея в рамках проекта «180 шагов. Экскурсия для самых ленивых». В Русском музее фотографии пройдет показ короткометражных фильмов на звуковой кинопередвижке и мастер-класс по ручной черно-белой печати с пленки. В НГХМ — лекции об искусстве и музыкальные концерты. Круговой маршрут по стене кремля будет бесплатным. В Главном доме купчихи Рябининой на улице Ильинской, 56 пройдут мастер-классы по написанию числительных кириллицей и дореформенной грамматике.

«Заповедные кварталы» проведут лекции, чаепития и мастер-классы. Билеты остались на экскурсию о необычных судьбах женщин XIX века, прогулку по городу «Стрит-арт. Символы. История» и интерактивные экскурсии «Что с Фанечкой было?» и «Роман в письмах». Стоимость — 400 руб.

20 мая можно будет бесплатно посетить экспозиции Арсенала, Дома архитектора, Русского музея фотографии, Усадьбы Рукавишниковых, Дома скульптур на Почтовом съезде, «Галереи 9Б» на Октябрьской. Всего к «Ночи музеев» присоединятся более 80 музеев и выставочных пространств региона. Подробная программа — на сайте акции.

20 мая в филармонии состоится концерт класса арфы Надежды Сергеевой, партии фортепиано исполнит Лилия Шувалова. В программе русская и зарубежная классика: Глинка, Дебюсси, Тайфер, Обертюр. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр Alta Musica

Фото: Alta Musica Оркестр Alta Musica

Фото: Alta Musica

21 мая в пространстве DKRT на улице Большой Покровской, 18 пройдет концерт «Моцарт при свечах. Маленькая ночная серенада» от квинтета Alta Musica. Кроме классики музыканты исполнят произведения современных композиторов — Майкла Наймана и Павла Карманова. Билеты от 1,3 тыс. руб.

21 мая в бальном зале Усадьбы Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 состоится концерт «Скрипка в Усадьбе». Солистка Юлия Игонина и камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» исполнят увертюру Мендельсона «Гебриды или Фингалова пещера», концертную фантазию на тему из джазовой оперы Гершвина «Порги и Бесс» и рок-сюиту для струнных японского композитора Токаси Есимацу. Билеты от 500 руб.

25 мая планетарий имени Гречко покажет сеанс «История созвездий. Приборы и инструменты» о том, как на небе появились созвездия Циркуль, Сетка, Наугольник и чем они примечательны. На время ремонта планетария все мероприятия проводятся в Мининском университете на Ульянова, 1. Стоимость посещения сеанса — 500 руб.

25 мая в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет лекция «Химические катастрофы». Химик Сакина Зейналова расскажет, к чему могут привести нарушения правил техники безопасности и как человечество училось на своих ошибках. Посещение бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться на сайте планетария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Евгений Онегин»

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана Балет «Евгений Онегин»

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана

25 и 26 мая в Театре юного зрителя — балет Бориса Эйфмана «Евгений Онегин». Балетмейстер соединил в спектакле произведения Чайковского и рок-музыку современного композитора Ситковецкого, перенеся героев Пушкина в наше время. Билеты — от 4 тыс. руб.

26 мая в Пакгаузах состоится концерт «Скупой рыцарь». Дирижер Ариф Дадашев и оркестр Нижегородского театра оперы и балета исполнят оперу «Скупой рыцарь» Рахманинова по одноименной пьесе Пушкина и сюиту композитора Форе к драме «Шейлок», созданной по пьесе Шекспира «Венецианский купец». Билеты от 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева