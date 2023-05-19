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Глава Сочи Алексей Копайгородский берет под особый контроль праздничное украшение города

Мэр города-курорта Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил депутата Госдумы Александра Хинштейна за то, что тот привлек внимание к отсутствию праздничного убранства в День Победы на курорте Красная Поляна, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Градоначальник пообещал, что теперь оформление улиц Сочи к праздникам будет находиться под его особым контролем.

Алексей Копайгородский назвал ситуацию на Красной Поляне недопустимой и сообщил о том, что в городе создана рабочая группа, в которую вошли руководители общественных и военно-патриотических объединений. Группе поручен мониторинг оформления всех общественных пространств и крупных средств размещения к государственным праздникам, оформление должно осуществляться в соответствии со специальным регламентом. «Игнорирование рекомендаций недопустимо. Государственная символика и наша поддержка проведения специальной военной операции неоспоримы и должны быть выражены в том числе в оформлении городской среды и в общей идеологии всех мероприятий»,– заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Анна Перова, Краснодар

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