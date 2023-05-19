Экс-спикер челябинского заксобрания награжден почетной медалью

Советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш и глава совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников награждены медалями «За вклад в развитие Челябинской области». Постановления об этом подписал глава региона Алексей Текслер.

Бывший председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш удостоен медали за заслуги в государственной, политической деятельности. Виктор Рашников награжден за заслуги в экономической и общественной деятельности.

Также Алексей Текслер присвоил звание почетного гражданина Челябинской области уроженцу регионального центра — бывшему заместителю председателя правительства РФ Виктору Христенко.