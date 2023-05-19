В следственном изоляторе Краснодара выявлена структура запрещенного экстремистского движения АУЕ

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками СКР и ФСИН пресекли в следственном изоляторе Краснодара деятельность ячейки запрещенного экстремистского движения АУЕ, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР. Нелегальная организация состояла из восьми человек, содержавшихся под стражей.

По данным следствия, ячейку запрещенной организации в СИЗО в 2020 году создал 38-летний мужчина, который является приверженцем идеологии АУЕ. Мужчина вовлек в деятельность организации семерых заключенных, которые по указанию своего руководителя пропагандировали криминальную идеологию, собирали средства для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находящимся в местах лишения свободы, осуществляли иные противоправные действия.

В отношении членов нелегального сообщество возбуждено дело об участии в деятельности экстремисткой организации. По уголовному делу проведены обыски, в ходе которых следователями были изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев запрещенного движения, а также предметы с символикой экстремистской организации.

Анна Перова, Краснодар