Крупный производитель сельхозтехники приходит в Оренбуржье

Крупный производитель сельхозтехники «Коблик Групп» планирует приобрести завод John Deere в Оренбурге, который приостановил работу из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Площадка в Оренбурге станет первым активом российской компании в регионе. В планах холдинга перевезти производство прицепных машин, в последующем на предприятии будут выпускать зерноперегрузчики, конвейерные сушилки. К 2024 году собираются расширить штат до 200 человек со средней зарплатой 65 тыс. руб.

«Коблик Групп» является крупнейшим отечественным производителем элеваторного оборудования и сельскохозяйственной техники для кормления крупного рогатого скота. Холдинг объединяет четыре машиностроительных завода в Воронеже, Смоленске и Минске.

Андрей Сазонов