Житель Крыма погиб, въехав на автомобиле в дерево

В Черноморском районе Крыма в результате ДТП погиб водитель «ВАЗ Приора». По данным МЧС республики, автомобиль погибшего съехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Авария произошла на автодороге «Евпатория — Черноморское» неподалеку от села Кузнецкое. На место направились бригады спасателей, скорой помощи и сотрудников Госавтоинспекции.

«Сотрудники "Крым-Спас" при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали погибшего»,— говорится в сообщении.

Спасатели провели необходимые мероприятия для предотвращения пожара на месте аварии.

Анастасия Донскова

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