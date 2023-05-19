На Таманском полуострове началось голосование за народные инициативы благоустройства

На онлайн-платформе «Твой голос, Тамань!» стартовало голосование за проекты благоустройства, предложенные жителями Таманского полуострова в марте-апреле

Парк в Прогрессе



На суд таманцев вынесено 10 инициатив, которые чаще всего звучали среди 473 предложений, поданных пользователями сайта на этапе сбора идей. Народное голосование завершится 6 июня. 4 проекта-победителя компания «ОТЭКО» – оператор морских терминалов в порту Тамань, реализует на собственные средства.

Голосование проходит второй раз. Из 4 проектов-победителей народного голосования 2022 года 3 уже реализованы: освещение улиц Волны, ремонт парка в Прогрессе и спортивной площадки в Таманском. В станице Тамань идёт строительство новой детской площадки, также планируется создать новое общественное пространство для досуга.

Уличное освещение в Волне



Как и в прошлом году, сотрудники ОТЭКО тщательно проанализировали все поступившие предложения. В шорт-лист вошли 10 самых популярных идей. Для посёлка Волны это строительство скейтплощадки и благоустройство парка, для Веселовки – благоустройство парка и строительство детской площадки. Жители посёлков Прогресс и Таманский предлагают установить новые детские площадки, площадки для воркаута с турниками и уличными тренажёрами. В Таманском жители также хотели бы видеть новую баскетбольную площадку, а в Прогрессе - обустроить зону отдыха на ул. Гагарина.

«В этом году «Твой голос, Тамань!» получил в 4,5 раза больше предложений, чем в прошлом. Расширилась и география: с инициативами вышли жители отдаленных от порта Тамань посёлков, например, Веселовки, – рассказывает директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака. – Граждане на примере реализованных идей 2022 года увидели, что проект работает, компания действительно выполняет пожелания жителей и прикладывает конкретные усилия к развитию территории».

Спортплощадка в Таманском



Инициативы-победители будут проработаны специалистами ОТЭКО и реализованы в дополнение к другим социальным проектам компании, реализуемым в 2023 г.

ОТЭКО создала платформу «Твой голос, Тамань!» в 2022 г. для развития прямого диалога с жителями, заинтересованными в улучшении жизни на Таманском полуострове. Помимо сбора идей и голосования за проекты благоустройства, на сайте также обсуждаются и другие важные социальные инициативы: в ноябре-декабре 2022 г. прошёл молодежный конкурс эссе о развитии Темрюкского района, а в феврале-марте 2023 г. жители выбирали, какой спектакль поставить при поддержке ОТЭКО на сцене таманского ДК «Юность».

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