Энергетики направили более 3 млн на повышение надежности электроснабжения месторождений нефти в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтных питающих центров четырех нефтяных месторождений Шаимской группы в ХМАО-Югре. На повышение надежности электроснабжения объектов добычи углеводородов компания направила более 3 млн рублей.



На подстанциях 110 кВ «Убинская» и «Западный Толум» энергетики отремонтировали четыре силовых трансформатора общей мощностью 32,6 МВА. Для поддержания стабильного функционирования центров питания выполнено техобслуживание 14 выключателей и 42 трансформаторов тока. Завершающим этапом стали высоковольтные испытания подстанционного оборудования с участием передвижной электролаборатории.

Плановый ремонт энергообъектов состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения двух вахтовых поселков, а также Убинского, Филипповского, Лазаревского и Толумского месторождений, относящихся к старейшему в Западной Сибири Шаимскому нефтегазодобывающему району.