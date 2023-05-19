Рестораторы Краснодара оценили идею собирать 1% с чека на нужды СВО

Введение в ресторанах нового сбора в поддержку участников спецоперации в размере 1% от чека не почувствует большинство посетителей, считают краснодарские рестораторы, опрошенные «Ъ-Кубань». Но есть «идеологический момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

«Если эта идея будет иметь практическое применение, то наших гостей это не должно затронуть. Предполагаю, что данная инициатива просто ляжет дополнительной налоговой нагрузкой на бюджет ресторана»,— рассказал «Ъ-Кубань» директор ресторана «Балерина и Бифштекс» и Optimistic Cafe Barabulka Владимир Буйволов.

По мнению руководителя пресс-службы сети «Борода Групп» Маргариты Пахомовой, 1% от чека — это незначительная сумма, которую гость может безболезненно оставить, но есть идеологический момент: возможно, не каждый гость по разным причинам хотел бы это делать.

«Вообще очень интересный законопроект. Почему именно рестораны и ночные клубы, почему другие заведения такой сбор не затрагивает? Сейчас рестораны стали чем-то обыденным и повседневным, считать, что такое времяпровождение только для богатых,— не верно. В общем, все это приведет к очередной буре эмоций и вызовет множество вопросов со стороны гостей, на которые должны дать ответы рестораны и как-то играючи выйти из этой ситуации. Надеюсь, что этот законопроект обойдет нас стороной»,— считает госпожа Пахомова.

Совладелец кофейни Surf Coffee x Fest Рустам Ахмедов считает, что сбор в размере 1% — это слишком мало. «Наша организация помогает участникам СВО и готова от себя лично увеличить процент такой поддержки. 1% — это, по моему мнению, очень малая доля помощи, которую мы можем оказать бойцам, и она реально посильна всем»,— комментирует Рустам Ахмедов.

17 мая фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО и их семей. Его окрестили «налогом на развлечения». Как пояснил «Газете.ру» автор законопроекта, депутат Госдумы (КПРФ) Михаил Матвеев, идею ему подсказал один из владельцев тольяттинского ресторана. По его мнению, возникает диссонанс: идут боевые действия, при этом масса народу продолжает жить обычной мирной жизнью, посещая рестораны, кафе, ночные клубы, дискотеки.

Как следует из пояснительной записки, проект закона устанавливает сбор в размере 1% от суммы счета для посетителей ресторанов, ночных клубов и баров. Полученные средства планируется направлять в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Наталья Решетняк

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