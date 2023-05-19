Сумма минимального потребительского бюджета в Татарстане за год выросла на 12%

Размер минимального потребительского бюджета по итогам первого квартала 2023 года в Татарстане составил 21,8 тыс. руб., что на 12,2% больше, чем годом ранее. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за I квартал 2023 года в размере 21805 рублей», — говорится в документе.

За четвертый квартал 2022 года минимальный потребительский бюджет в Татарстане составлял 21,1 тыс. руб., что на 3,1% меньше, чем сейчас.

"Ъ-Казань"