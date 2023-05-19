Аукцион частных коллекций приглашает на предпоказ

Аукционный дом «Александр» проведет 25 мая второй аукцион частных коллекций. В московском особняке Спиридонова начался предаукционный показ, который продлится до 24 мая. На аукцион выставлены предметы искусства XV–XXI веков, которые включают оригинальную графику, иконы, скульптуры, а также редкие монеты. Каждый представленный лот прошел проверку экспертов, подтвердивших подлинность и качество произведений, а также их историческое и музейное значение.
Отдельные залы особняка посвящены разным эпохам и направлениям искусства. В первом разделе представлены коллекционные монеты, ордена и медали. Это неслучайно, так как история аукционного дома началась с нумизматики и фалеристики. В следующем разделе расположились старинные русские иконы из коллекции И. А. Сысолятина, который выставил на аукцион 81 образец из своего частного собрания.
На суд публики также представлены живописные и графические работы российских и советских художников XIX–XX веков и предметы современного искусства. Еще один раздел торгов — японское декоративно-прикладное искусство. На аукцион выставлены скульптуры из слоновой кости, а также коллекция ваз одного из величайших мастеров гончарного дела Японии.