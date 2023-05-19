Аукцион частных коллекций приглашает на предпоказ

Аукционный дом «Александр» проведет 25 мая второй аукцион частных коллекций. В московском особняке Спиридонова начался предаукционный показ, который продлится до 24 мая. На аукцион выставлены предметы искусства XV–XXI веков, которые включают оригинальную графику, иконы, скульптуры, а также редкие монеты. Каждый представленный лот прошел проверку экспертов, подтвердивших подлинность и качество произведений, а также их историческое и музейное значение.

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Отдельные залы особняка посвящены разным эпохам и направлениям искусства. В первом разделе представлены коллекционные монеты, ордена и медали. Это неслучайно, так как история аукционного дома началась с нумизматики и фалеристики. В следующем разделе расположились старинные русские иконы из коллекции И. А. Сысолятина, который выставил на аукцион 81 образец из своего частного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ангел-хранитель, Иоанн Предтеча и Мученица Надежда «Парчовые карпы» Монета номиналом в 10 000 рублей 2022 года, выпущенная к 350-летию со дня рождения Петра I Александр Киселев, «На берегу реки» Александр Яковлев «Мать и дитя Хюэ» Блюдо с изображением легенды о боге Сусаноо Иоанн Предтеча Ангел пустыни Окимоно, «Продавец чурмы» Рубль 1704 года «Узкий хвост» Настольная скульптура «Восточный танец» Следующая фотография 1 / 10 Ангел-хранитель, Иоанн Предтеча и Мученица Надежда «Парчовые карпы» Монета номиналом в 10 000 рублей 2022 года, выпущенная к 350-летию со дня рождения Петра I Александр Киселев, «На берегу реки» Александр Яковлев «Мать и дитя Хюэ» Блюдо с изображением легенды о боге Сусаноо Иоанн Предтеча Ангел пустыни Окимоно, «Продавец чурмы» Рубль 1704 года «Узкий хвост» Настольная скульптура «Восточный танец»

На суд публики также представлены живописные и графические работы российских и советских художников XIX–XX веков и предметы современного искусства. Еще один раздел торгов — японское декоративно-прикладное искусство. На аукцион выставлены скульптуры из слоновой кости, а также коллекция ваз одного из величайших мастеров гончарного дела Японии.

Елизавета Федутинова