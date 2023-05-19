Упавшего в реку мужчину на костылях спасли в Глазове

17 мая спасатели помогли мужчине 1976 года рождения, который упал в реку под мостом в Глазове. Как сообщает поисково-спасательная служба региона, о происшествии сообщили очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

В частности, инцидент произошел в лесном массиве Западного поселка, в километре от гаражного кооператива. Мужчина передвигался на костылях.

Спасатели достали мужчину из реки, транспортировали на носилках и передали врачам скорой помощи. В настоящее время здоровью потерпевшего ничего не угрожает.