В Анапе проведут проверку сведений об избиении 10-летнего ребенка на детской площадке

В Анапе начали проверку сведений об избиении 10-летнего мальчика на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские выяснили, что побои мальчику нанес отец шестилетнего ребенка, с которым у пострадавшего произошла ссора.

Информация о происшествии распространилась в соцсетях. Сообщается, что мальчик вступился за младшего брата и толкнул шестилетку. Увидев это, отец дошкольника бросил обидчика на асфальт и стал бить его по голове. Медики зафиксировали у ребенка черепно-мозговую травму, сотрясение и различные ушибы.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram