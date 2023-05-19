Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Абросимов ушел с должности бизнес-омбудсмена Петербурга

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов подал заявление уходе с должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба Смольного в пятницу, 19 мая. Отставку господина Абросимова принял губернатор Александр Беглов.

Предыдущая фотография

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга губернатор предложил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге кандидатуру Валерия Калугина»,— говорится в сообщении.

Александр Абросимов работал бизнес-омбудсменом Петербурга с марта 2014 года. До этого он занимал различные управляющие должности в организациях «Деловая Россия» и «Бизнес против коррупции» и на Северной верфи.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...