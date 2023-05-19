Александр Абросимов ушел с должности бизнес-омбудсмена Петербурга

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов подал заявление уходе с должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба Смольного в пятницу, 19 мая. Отставку господина Абросимова принял губернатор Александр Беглов.

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«В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга губернатор предложил на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге кандидатуру Валерия Калугина»,— говорится в сообщении.

Александр Абросимов работал бизнес-омбудсменом Петербурга с марта 2014 года. До этого он занимал различные управляющие должности в организациях «Деловая Россия» и «Бизнес против коррупции» и на Северной верфи.

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