Прямой рейс из Петербурга в Тегеран запустят в июне

Запуск прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Тегеран начнется в июне текущего года. Об этом 19 мая пишет ТАСС со ссылкой на слова замминистра туризма Ирана.

В рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Али Шалбафиян рассказал, что возобновление полетов из Петербурга в Иран планируется осуществить в июне. По его словам, также этим летом может быть введен безвиз для иранцев, посещающих Россию. Кроме того, визы в Иран для туристов из России должны быть отменены до сентября текущего года.

Страны передали друг другу списки уполномоченных туристических операторов и обсудили вопрос введения в Иране платежной системы «Мир» для использования карт в путешествиях.

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