В Краснодаре арестовали местного жителя, который до смерти забил палкой приятеля

В краевой столице заключен под стражу мужчина, которого обвиняют в смертельном избиении на улице знакомого, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СКР по краю ведет расследование уголовного дела в отношении местного жителя в возрасте 45 лет. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего по неосторожности смерть пострадавшего.

Днем 16 мая 45-летний краснодарец вместе со своим 45-летним приятелем распивал спиртное рядом с одним из домов по улице Садовой. Далее между приятелями произошла ссора. Один из мужчин начал бить своего собутыльника палкой. От ударов тот повалился на землю. Однако продолжал получать удары.

Затем фигурант скрылся с места пришествия. От полученных травм пострадавший скончался. Тело обнаружили прохожие и сообщили об этом в правоохранительные органы.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю, обвиняемый на данный момент арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Пугачев