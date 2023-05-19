В Свердловской области в лесу нашли тела повешенных на дереве супругов

В лесу Верхней Пышмы (Свердловская область) местные жители обнаружили повешенные на дереве тела 25-летних мужчины и женщины. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. СКР начал проверку по факту происшествия.

Тела погибших обнаружили днем 19 мая посетители лесопарка. «Это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них»,— отметил Валерий Горелых.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что сейчас проходит опрос очевидцев. Тела умерших будут отправлены на суммедэкспертизу, чтобы установить, что смерть не наступила в результате противоправных действий. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как рассказала родственница умершего порталу Е1, у молодого человека были проблемы, он скрывался от кого-то, а его жена шла везде за ним. «А на днях они позвонили и сказали, где записка лежит, кого винить в случае их смерти»,— заявила женщина. Несколько лет назад умерший вышел из колонии, где отбывал срок по статье, связанной с наркотиками. По ее словам, у умерших остались двое детей, которые сейчас находятся с бабушкой.

Полина Хабарова

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