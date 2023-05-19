Глава краевой федерации футбола подал в отставку

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов подал в отставку с сегодняшнего дня. Как сообщили «Ъ-Прикамье» источники в спортивном сообществе, основанием для этого стало уголовное дело. По какой именно статье оно возбуждено, собеседники не уточнили. По информации одного из них, дело может быть связано с финансовыми махинациями, а именно с фальсификацией финансовых отчетов, а также документов об оплате медицинских анализов в период пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация футбола Пермского края Фото: Федерация футбола Пермского края

Член исполкома краевой федерации футбола Виктор Барсуков подтвердил Properm.ru, что Дмитрий Терехов подал в отставку, но сообщил, что о причинах его решения не знает.

В минспорте Прикамья сообщили, что не в курсе ситуации.

Связаться с господином Тереховым не удалось, его телефон был выключен.

Дмитрий Терехов был избран президентом краевой федерации футбола в 2018 году. В 2022-м переизбрался еще на один четырехлетний срок полномочий.