Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда и в каком количестве лучше всего заказать в заведении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tabi Фото: Tabi

В самом атмосферном и передовом барном кластере Москвы, в потаенных соляных подвалах на улице Забелина, очередное интересное открытие. Теперь через тайный ход на нижнем этаже паба The Black Swan можно попасть в новый изакая-аудио-бар Tabi, открытый в партнерстве рестораторами Денисом Бобковым и Виталием Бганцовым. Бар рассчитан на 32 места, оснащен уникальной аудиотехникой, привезенной из Японии, и несколько раз в неделю приглашает играть коллекционеров винила.

К утонченному звуку и изящному интерьеру, насыщенному множеством милых деталей вроде разномастных чашечек для саке (очоко), купленных на барахолках в Токио, прилагается коктейльная карта, составленная Виталием Бганцовым. Очень легкие миксы на саке, мацерированном с фруктами, и твисты на классический токийский барный репертуар, а также натуральные вина и коллекция саке, которое можно заказывать стограммовыми графинчиками и разливать по очоко крошечными порциями.

Меню для Tabi составлял замечательный японский шеф Хироки Аракава. Все порции очень маленькие, потому заказывать следует «в стол» с десяток блюд на двоих, чтобы попробовать как можно больше. Обязательно надо брать выдающуюся скумбрию сиояки с унаги-соусом, жаренную на угольном гриле хибачи, свежие, чуть ферментированные огурцы сию коджи и лосося с шелковым тофу агедаши нежнейшей текстуры. Среди хитов также гедза в бульоне даши, куриная котлетка тори цукуне с жидким желтком и лосось кацу с яичным салатом.