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Коммерсантъ FM
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Компромиссный вариант

Дмитрий Гронский — о кроссовере Skywell HT-i

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о гибридном китайском электромобиле, который в случае необходимости может перейти и на бензиновую «тягу».

Фото: Skywell

Фото: Skywell

Трудно не согласиться с теми, кто утверждает, что «чистые» электромобили — это лишь одна из перспектив развития автомобилестроения, а никак не единственный магистральный путь, по которому оно должно идти.

Аргументов тут много: и неразвитость зарядной инфраструктуры в отдельно взятых странах и регионах, и относительно небольшие пробеги на одном заряде батареи, из-за чего трудно решиться на дальнюю поездку, особенно зимой, когда запас хода уменьшается из-за того, что необходимо обогревать салон. Да и пока немногие из нас готовы полностью отказаться от двигателя внутреннего сгорания в пользу мотора на батарейках.

В этом контексте компромиссным решением можно считать схему, предложенную на среднеразмерном кроссовере Skywell HT-i, московская презентация которого состоялась 18 мая.

При полностью заряженной батарее пробег исключительно на электротяге составляет до 145 км, то есть даже для жителя мегаполиса со стандартным маршрутом «дом-работа-дом» этого запаса хода вполне достаточно, чтобы ездить только на электричестве, восполняя ежедневно его запас дома или на работе.

Если же батарея иссякла и зарядить ее негде, а ехать надо далеко, то колеса крутит бензиновый мотор. В совокупности гибридная установка гарантирует очень большой пробег — 1250 км при полном топливном баке и полностью заряженной батарее.

Полуторалитровый бензиновый мотор объемом 1,5 л развивает всего 103 л.с. Зато расход топлива — это порядка 6 л 92-го бензина на «сотню». Но электромотор способен добавить еще 177 сил, и потому кроссовер может стартовать до 100 км/ч за вполне приличные восемь секунд.

К слову, подключаемый привод для Skywell HT-i, разработала китайская же компания BYD. Внешность автомобиля оцените сами, в Сеть уже выложено достаточно фотографий.

Стоимость модели HT-i и подробное описание комплектаций кроссовера будут объявлены ближе к дате начала продаж, а они должны стартовать уже совсем скоро.

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