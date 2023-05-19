Сын бывшего начальника УВД Краснодара арестован за смертельную аварию

Краснодарский краевой суд заключил под стражу жителя Краснодара Александра Семенова, который обвиняется в совершении автоаварии, при которой погибла девушка, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Молодой человек, отец которого Александр Семенов-старший до 2011 года возглавлял УМВД России по Краснодару, уже второй раз становится фигурантом дела о ДТП со смертельным исходом.

Авария, виновником которой следствие считает Александра Семенова, произошла 18 марта в Геленджике. Молодой человек не справился с управлением автомобилем Mercedes, в результате машина врезалась в дерево, находившаяся в салоне девушка погибла. Геленджикский городской суд отправил фигуранта дела под домашний арест, однако следствие настояло на том, что Александр Семенов должен быть заключен под стражу.

Как ранее писал «Ъ-Юг», летом 2017 года курсант Краснодарского университета МВД Александр Семенов, которому на тот момент было 17 лет, на автомобиле Land Rover столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Газель», а затем сбил пятерых дорожных рабочих, один из которых получил смертельные травмы. Экспертиза подтвердила, что в момент аварии молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Александр Семенов был приговорен к тем годам колонии-поселения.

Анна Перова, Краснодар