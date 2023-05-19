Под санкции Великобритании попали ММК, ЧМК и РМК

Великобритания включила в список санкций против России 86 компаний и физических лиц. Среди них Магнитогорский и Челябинский металлургические комбинаты, а также Русская медная компания, предприятия которой работают в Челябинской области. Документ опубликован на сайте МИД Великобритании.

Среди физических лиц в списке основатель РМК Игорь Алтушкин. Новые санкции, по данным великобританского правительства, направлены против передовых военных технологий и источников их финансирования, а также обусловлены «кражей украинского зерна». В список в том числе включены пять финансовых организаций: Росбанк, Тинькофф-банк «Дом.РФ», Металлинвестбанк и Всероссийский банк развития регионов. Также под санкции попали девять компаний, связанных с госкорпорацией «Росатом», «Северсталь», АФК «Система», «Полюс», ТМК, ОМК, компания «Мотовилихинские заводы», Балакиревский машиностроительный завод и другие.

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