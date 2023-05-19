«Важно правильно подбирать команду, не жадничать и не спешить»

Клуб КубА и ИД «Ъ-Кубань» 15 мая провели очередной бизнес-завтрак. Владелец и президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов рассказал о стратегии развития компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец и президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», спикер бизнес-завтрака Сергей Иванов (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная Владелец и президент строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», спикер бизнес-завтрака Сергей Иванов (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная

В корпорации создана полноценная структура управления, доказавшая свою эффективность. Правление корпорации состоит из 12 топ-менеджеров в возрасте от 30 до 64 лет. Многие живут в разных городах.

«Мы ведем большое количество проектов в каждом регионе своего присутствия, и все это командная работа. Члены правления еженедельно проводят планерки онлайн, записывают их и пересылают мне. Отдельная планерка проходит по Владивостоку, поскольку регион очень сложный»,— рассказал господин Иванов об особенностях управления и контроля в компании.

Раз в две недели в режиме онлайн, он сам проводит большое совещание, и участвуют в нем от ста до шестисот человек. В течение полутора часов обсуждаются показатели продаж в компании, маркетинг, земельная политика и другие важные вопросы. Три раза в год проводятся стратегические сессии. Горизонт планирования в компании — 10 лет. По словам господина Иванова, функции владельческого контроля отстроены идеально.

Сегодня «Девелопмент-Юг» работает в семи российских городах: Краснодаре, Ростове-на-Дону, Батайске. Астрахани, Перми, Екатеринбурге, Владивостоке. И в каждом городе рынок имеет свои особенности.

Сергей Иванов назвал главные болезни строительной отрасли Краснодара. Прежде всего, это невысокая рентабельность девелоперского бизнеса и затоваренность рынка. Тем не менее, предприниматель сомневается, что продажи жилья на первичном рынке в Краснодаре рухнули на 80%, как уверяют некоторые эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ярославна Коломийцева, коуч, организатор подразделения КубА Junior, Орест Тракало, участник КубА Junior Фото: Софья Пшеничная Александр и Мария Ильины компания «Кубань Сидс», оптовые поставки семян Фото: Софья Пшеничная Сергей Иванов и Влад Варлашин, основатель Orange Fitness Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный, Сергей Иванов, Александр Полиди, Влад Варлашин Фото: Софья Пшеничная Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Софья Пшеничная Следующая фотография 1 / 5 Ярославна Коломийцева, коуч, организатор подразделения КубА Junior, Орест Тракало, участник КубА Junior Фото: Софья Пшеничная Александр и Мария Ильины компания «Кубань Сидс», оптовые поставки семян Фото: Софья Пшеничная Сергей Иванов и Влад Варлашин, основатель Orange Fitness Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный, Сергей Иванов, Александр Полиди, Влад Варлашин Фото: Софья Пшеничная Гости и резиденты КубА Клуба Фото: Софья Пшеничная

«В прошлом году, согласно планам, мы должны были продать около 300 тыс. кв. м жилья в целом по стране. А продали чуть менее 200 тыс. кв. м. В этом году продажи также заложены на уровне 300 тыс. кв. м. За счет выхода в новые города пока идем по плану. В каждом городе нашего присутствия у нас в горизонте пяти лет должны быть реализованы три проекта комплексной застройки в разных локациях»,— рассказал Сергей Иванов. Лучшим же точечным проектом компании он считает «Development-Plaza».

В планах компании в Краснодаре — реализация проекта комплексной застройки «Спортивная деревня», запуск нового проекта в районе аэропорта на площади 48 га. Проект включает в себя более 300 тыс. кв. м. и рассчитан на проживание более 14 тыс. человек.

Серьезные проекты «Девелопмент-Юг» реализует и в других городах. По словам предпринимателя, в этом году в Перми будет сдана в эксплуатацию школа на 1625 человек, с бассейном, шахматным клубом, классом с усиленным изучением иностранных языков и математики. Проект обошелся компании в 2 млрд руб.

Отвечая на вопросы резидентов клуба о своем бизнесе, Сергей Иванов сказал так: «Важно правильно подбирать команду, не жадничать и не спешить. А главное — любить то дело, которым занимаешься».

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