На Кубани летом откроют 90 кемпингов и 400 турмаршрутов

На Кубани в период летнего сезона 2023 года откроют 90 кемпинг-площадок и глемпингов в совокупности на 4 тыс. мест. По данным администрации Краснодарского края, в регионе заработают 400 туристических маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Некоторые из туристических маршрутов проходят по территориям заповедников, национальных парков и горных курортов.

«В прошлом году мы внесли в реестр 43 новых маршрута, в этом – еще 23. К каждому дадут рекомендации по прохождению, квалификации инструкторов, количеству человек в группе и предпоходной подготовке участников»,— отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Новые кемпинги появятся на территории Геленджика, Туапсинского, Ейского, Мостовского, Абинского и Северского районов. В нынешнем году там создали 13 площадок. Размещение гостей предусмотрено в палатках, тент-хаусах, шатрах и домах на колесах.

Анастасия Донскова

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