Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказала, как города-миллионники расположились в рейтинге по объему выручки застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Более 2 трлн руб. составила выручка застройщиков за год в городах с населением от 1 млн человек. Московские девелоперы получили в 2022 году больше, чем их коллеги в остальных городах-миллионниках в стране. В столице от продаж первичной недвижимости было зачислено на счета около 1,15 трлн руб. Около 950 млрд руб. досталось застройщиками в регионах, посчитали специалисты платформы bnMAP.pro.

Москва — лидер по объему вырученных средств. На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург. Местные девелоперы получили здесь от продаж первичного жилья 378,5 млрд руб. Также оба мегаполиса лидируют по средневзвешенной стоимости квадратного метра и лота в новых жилых комплексах среди всех городов-миллионников страны.

В Москве данные показатели составляли почти 310 тыс. руб. за жилой метр и около 15 млн руб. — за лот. В Санкт-Петербурге на локальном рынке новостроек средневзвешенная стоимость 1 кв. м — 213 тыс. руб. и почти 8,5 млн руб. за лот. А Казань, входящая в тройку лидеров по средневзвешенной стоимости метра (около 160 тыс. руб.) и стоимости недвижимости (чуть более 8 млн руб.), по объему валовой выручки застройщиков оказалась лишь на шестой позиции.

На третье место по выручке расположился Краснодар — почти 115 млрд руб. Немного отстает от него Екатеринбург с показателем около 109 млрд руб.

В остальных городах-миллионниках выручка застройщиков измерялась меньшими цифрами.