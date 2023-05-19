Александр Хинштейн рассказал о внезапной встрече с бывшим губернатором Самарской области

Как сообщил Александр Хинштейн, в Госдуме ему встретился Николай Меркушкин, который «бродил по коридорам» и «жаловался на злодейку-судьбу». До сих пор самарцам было не известно, где находится бывший губернатор Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывший глава Самарской области и Мордовии подошел к Александру Хинштейну и «широко улыбнулся».

«Я просто оторопел, когда увидел его у своего кабинета, учитывая, что расстались мы 7 лет назад, мягко говоря, без любви. Однако, широко улыбаясь, как ни в чем ни бывало, Меркушкин попросил аудиенции, сказав, что желает рассказать мне “всю правду” и вообще “хочет дружить”,— поделился депутат Хинштейн.

Его коллега, как признается Хинштейн, предстал перед ним в образе «старца»:

«Отчасти мне даже стало Меркушкина жалко. Куда исчезли его былые величие и спесь? Жалкий, небритый старик стоял передо мной. И лишь, когда я ответил, что после всего случившегося ни о какой дружбе не может идти и речи, в глазах — мелькнули знакомые огоньки злобы»,— рассказал депутат.

На предложение пожать руку Александр Хинштейн ответил согласием.

«И Меркушкин отправился бродить по думским коридорам дальше»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Николай Меркушкин покинул пост губернатора Самарской области в 2017 году. Депутат стал специальным представителем президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. В 2021 году младшего сына Николая Меркушкина Алексея Меркушкина задержали при попытке вылететь в Минск. Алексею Меркушкину вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере).

Бывшие деловые партнеры Алексея Меркушкина назвали его одним из инициаторов передачи взятки управляющему отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ в Мордовии Александру Теренькину в 2015 году после проверки регулятором Мордовпромстройбанка и обнаружения в его деятельности нарушений законодательства. Претензии к сыну бывшего губернатора имеются и в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке властями республики выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» у Мордовпромстройбанка.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Алексей Меркушкин не успел на рейс».

Сабрина Самедова