Фиксирующую разговоры по телефону камеру установили на трассе в Удмуртии

В Удмуртии на трассе, соединяющей Ижевск и Сарапул, появилась камера с распознаванием новых видов нарушений правил дорожного движения. В их числе использование телефона во время движения без гарнитуры, а также непристегнутый ремень безопасности, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Камера обрабатывает изображение с применением нейросети, в которую загружены тысячи снимков пристегнутых и непристегнутых водителей и водителей, держащих в руках телефон. На основе этих данных нейросеть выбирает изображения с нарушениями, после чего фото попадают в Госавтоинспекцию.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, почти половина водителей в России отвлекаются при управлении своей машиной, а существенную часть отнимают гаджеты. «Даже один взгляд в смартфон замедляет скорость реакции, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому и устанавливаются такие камеры. Посмотрим, как будет снижаться аварийность на участке, и будем прорабатывать вопрос о перепрограммировании на эту функцию и других камер в республике»,— отметил господин Горбачев.